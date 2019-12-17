Cevap:

60 yaşında ve 7 bin gün prim tamamlayarak emekli olursunuz. Emekli maaşını belirleyen etken kazançlarınız yani 2007'den bu yana ve bundan sonraki kazançlarınız. Tavandan yatıyorsa yani asgari ücretin 7.5 katı kadar maaşınız varsa emekli maaşınız da tavandan hesaplanacaktır. Şu anda emekli olsanız 11 yıllık prim ile hesaplanır o yüzden tamamına bakmak gerekir.