İlk işe giriş tarihim 24.05.200. Buna ilave olarak 3591 gün primim var. Özel bir firmada mühendis olarak çalışıyorum. Sigorta primlerim tavandan yatıyor. Bu şartlar altında ilk sorum; ne zaman emekli olurum? İkinci sorum ise (aynı şartlarda devam ettiğimi varsayarsak) şu anda emekli olsam emekli maaşım ne olur? Kenan HAKLI
60 yaşında ve 7 bin gün prim tamamlayarak emekli olursunuz. Emekli maaşını belirleyen etken kazançlarınız yani 2007'den bu yana ve bundan sonraki kazançlarınız. Tavandan yatıyorsa yani asgari ücretin 7.5 katı kadar maaşınız varsa emekli maaşınız da tavandan hesaplanacaktır. Şu anda emekli olsanız 11 yıllık prim ile hesaplanır o yüzden tamamına bakmak gerekir.