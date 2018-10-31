2018 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı (Yazılı) Yer ve Tarih Duyurusu'nu yayınladı. Yapılan açıklama şu şekilde;

2018 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar "Sınav Giriş Belgesi"ni https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresinden alabileceklerdir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı ve ehliyet) biri ve sınav giriş belgesi ile birlikte saat 13:00' da hazır bulunacaklardır.

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