Son dakika: Emekli maaşları ile ilgili beklenen zam açıklaması geldi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş 2019 yılı Ocak ayında yapılacak zam miktarını beklerken, konuyla ilgili detaylarda netleşmeye başladı. Öyle ki araştırmalar şimdiden trendler listesinde zirveleri zorluyor. Geçtiğimiz Temmuz ayı ve iki bayramda aldıkları ikramiyeler ile yüzleri gülen bireyler, gözlerini Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevirdiler. Bu maaş artışlarında en büyük etken ise, 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları olacak. İlk 4 aylık enflasyonrakamlarının açıklanması ile birlikte emeklinin alacağı zam miktarı ile ilgili de bir fikir oluştu. İşte enflasyon oranlarına bağlı olarak emekli maaşlarıne yapılacak en düşük ve en yüksek zam miktarı...

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşan Ocak ayı maaş artışlarını merak içinde bekleyen 12 milyonu aşkın vatandaş, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak en güncel ve detaylı bilgileri siz okurlar için hazırladık. İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı...