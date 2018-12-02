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Son dakika: ile ilgili beklenen açıklaması geldi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

ile ilgilil bireylerin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 12 milyonu aşkın vatandaş konuyla ilgili araştırmalar yaparken, ayında yapılacak yeni yıl miktarı ile ilgili detaylar da netleşmeye başladı. 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek oranlarına göre alacakları maaş artışı belli olacak. Bu oranların netliği ile ilgili detaylar yavaş yavaş son bulurken, biz Sabah.com.tr ekibi olarak emekli maaşlarına yapılacak en düşük ve en yüksek zam miktarını hazırladık. Emekli maaşları Ocak zammı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 2.12.2018 18:09 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 18:10
Son dakika: Emekli maaşları ile ilgili beklenen zam açıklaması geldi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş 2019 yılı Ocak ayında yapılacak zam miktarını beklerken, konuyla ilgili detaylarda netleşmeye başladı. Öyle ki araştırmalar şimdiden trendler listesinde zirveleri zorluyor. Geçtiğimiz Temmuz ayı ve iki bayramda aldıkları ikramiyeler ile yüzleri gülen bireyler, gözlerini Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevirdiler. Bu maaş artışlarında en büyük etken ise, 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları olacak. İlk 4 aylık enflasyonrakamlarının açıklanması ile birlikte emeklinin alacağı zam miktarı ile ilgili de bir fikir oluştu. İşte enflasyon oranlarına bağlı olarak emekli maaşlarıne yapılacak en düşük ve en yüksek zam miktarı...

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yaklaşan Ocak ayı maaş artışlarını merak içinde bekleyen 12 milyonu aşkın vatandaş, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak en güncel ve detaylı bilgileri siz okurlar için hazırladık. İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı...

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Son dakika: Emekli maaşları ile ilgili beklenen zam açıklaması geldi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?
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