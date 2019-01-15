500 bin kişinin emekli maaşı kurtuldu

Malkoç dün medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelirken, KDK kararlarının etkisini çarpıcı bir örnekle anlattı. Malkoç, Mustafa Demirci isimli bir vatandaşın 1997'de emekli olduğunu, 20 yıl maaş aldıktan sonra 1973'ten kalan 180 günlük prim borcu olduğunu öğrendiğini aktardı.



Hürriyet'in bir haberine göre; SGK'nın "Hata yapılmış. Sen bizden 20 yıldır fuzuli maaş alıyorsun, geri öde" yazısı üzerine Demirci'nin KDK'ya başvurduğunu anlattı. Malkoç, bunun üzerine konuyu KDK'da görüştüklerini, dostane çözüm sağlandığını ve kesilen maaşının yeniden bağlandığını söyledi.





Malkoç, SGK yetkilileri ile bizzat görüştüğünü ve benzer mağduriyetlerin önlendiğini de belirterek, "Bu durumda yaklaşık 500 bin kişi var. Bu kişiler de kurtuldu. SGK elektronik ortama geçmeden önce karakalem usulü bu tip yanlışlıklar yapılmış. Ancak, devlet kendi hatası sonucu 20 yıl ödeyip sonra maaş kesemez" dedi.

KABURGASI KIRILAN KEDİYE TAZMİNAT

Malkoç, İstanbul'da tedavi için götürüldüğü belediyenin hayvan hastanesinde röntgen çekimi sırasında kaburga kemiği kırılan kedinin sahibinin KDK'ya başvurusu üzerine tedavi masraflarının ödenmesi şeklinde yeni bir karar verdiklerini de açıkladı.