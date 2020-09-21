Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

*TUTAR ARTACAK MI?

SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. Bu yıl maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor.. Ancak banka kampanyalarında tutar 2. Bin 550 liraya kadar çıkabiliyor.

Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Yeni emeklilerin ikramiye fırsatı da var. Ancak bu yılın ikramiye dönemi geride kaldı. Yeni emekliler 2021'den itibaren ikramiye almaya başlayacak. Yeni yılda 2 bin lira ikramiyeyi cebine koyacak.