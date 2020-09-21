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Son dakika: promosyonu nasıl alınır? ödemeleri ne kadar oldu?

promosyonu nasıl alınır? ödemeleri ne kadar oldu? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyonlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri Sabah Memurlar'da... Emeklilerin üç yılda bir aldıkları promosyon için bankalar yarışıyor. 200 milyar liralık pastadan pay almak istiyorlar. Sabah gazetesi yazarı emeklilerin promosyonla ilgili sorularını cevapladı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 21.9.2020 12:16 Son Güncelleme: 21.9.2020 12:21 ABONE OL
Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 3. yılını bu sene doldurdu. Birçok ikinci promosyonunun almak için bankalarla anlaşma yaparken çok sayıda emeklide sürenin dolmasını bekliyor. Bu arada bankalarda büyük bir yarış içinde. Her banka emeklilerin maaşını kendisine taşıması için kampanyaları hazırlıyor. Bize de bu konuda çok sayıda soru geliyor. Bunlardan bazılarını sizin için cevaplandıracağım.

Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

*HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?

maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

*PARAYI ALMANIN BİR ŞARTI VAR MI?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

*İKİNCİ PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler için 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi Şubatta doldu. Daha sonra alanlar ise 3 yılı doldurdukları an yeni promosyonlarını alacak.

Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

* 2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?

Onlar da 3 yıl bitince ikince ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir 2021'de ikinci promosyonu hak edecek. Burada ana kriter 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alıyor olmak.

Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

*AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

*BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.

Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

*TUTAR ARTACAK MI?

SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için tutarları belirlenmişti. Bu yıl maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor.. Ancak banka kampanyalarında tutar 2. Bin 550 liraya kadar çıkabiliyor.

Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Yeni emeklilerin ikramiye fırsatı da var. Ancak bu yılın ikramiye dönemi geride kaldı. Yeni emekliler 2021'den itibaren ikramiye almaya başlayacak. Yeni yılda 2 bin lira ikramiyeyi cebine koyacak.

Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

BANKA SEÇERKEN DİKKAT

- Emeklilik başvurusu sırasında da maaş bağlandıktan sonra da banka seçimi yapılabiliyor.

- Maaş bağlanır bağlanmaz taahhüt verilerek alınabiliyor.

- Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde daha yüksek promosyon ödüyor. Bu nedenle şartları mutlaka dikkatlice inceleyerek kararınızı verin.

Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

EMEKLİ SAYIMIZ 130 ÜLKEYİ GEÇTİ

Pasif-aylık ve gelir alanlar

KURUM --- KİŞİ BAZINDA --- DOSYA BAZINDA

SGK (4/A) --- 8.164.981 --- 7.729.029

Bağ-Kur (4/B) --- 2.676.985 --- 2.512.899

Sandığı (4/C) --- 2.299.982 --- 2.216.104

TOPLAM --- 13.141.948 --- 12.368.032

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Son dakika: Emekli promosyonu nasıl alınır? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?
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