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Emekliler için 'den yeni talep! Emekli ek ödemeleri artacak mı?

Milyonlarca emekli vatandaş yeni yılda zamlı maaşların ne kadar artacağını merak ederken 'den emekliler için yeni bir talep geldi. Gündemde, emeklilere her ay verilen ek ödemelerin artması konusunda bir talep var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilere verilen ek ödeme maaşın yüzde 4’ü yerine, 8-10’u olsun’ talebinde bulundu. TÜED’in bu talebi hayata geçerse, emeklilerin maaş gelirlerinde 382 liraya varan artış yaşanacak. Emeklilerin ek ödemelerine yapılacak zam sonrası gelirler tahmini olarak ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:25 Son Güncelleme: 9.10.2020 09:37 ABONE OL
Emekliler için TÜED'den yeni talep! Emekli ek ödemeleri artacak mı?

Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında yeni zamlı maaşlarını alacak. Peki ek ödemelere ne kadar zam yapılacak? bu konuda hakkında bir talepte bulundu.

TÜED'İN TALEBİ

Takvim'in bir haberine göre, TÜED, ek ödemelere yapılacak zammın en az yüzde 8 olması talebinde bulundu. Konuyla ilgili detaylar...

Emekliler için TÜED'den yeni talep! Emekli ek ödemeleri artacak mı?

Emekli vatandaşlar, yılda 2 kere olmak üzere bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek gelir elde etmektedir. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

Emekliler için TÜED'den yeni talep! Emekli ek ödemeleri artacak mı?

EN ÇOK 637 LİRA
Türkiye Emekliler Derneği (), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

Emekliler için TÜED'den yeni talep! Emekli ek ödemeleri artacak mı?

TALEP HAYATA GEÇERSE ÖDEMELER NASIL DEĞİŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.

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Emekliler için TÜED'den yeni talep! Emekli ek ödemeleri artacak mı?
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