Emekliler için TÜED'den yeni talep! Emekli ek ödemeleri artacak mı?

Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında yeni zamlı maaşlarını alacak. Peki ek ödemelere ne kadar zam yapılacak? TÜED bu konuda hakkında bir talepte bulundu.

TÜED'İN TALEBİ

Takvim'in bir haberine göre, TÜED, ek ödemelere yapılacak zammın en az yüzde 8 olması talebinde bulundu. Konuyla ilgili detaylar...