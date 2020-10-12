Son dakika haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Milyonlarca emekli vatandaşı bankaların vereceği promosyon ödemelerini merak ediyor. SSK, Bağkur emeklisi ve memur emeklisi vatandaşlar yeni yılda zamlı maaşlarını alacak. Emekli, dul ve yetimlere bankalar promosyon fırsatı veriyor. İlk kez 2017' yılında hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli maaşı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alabilmektedir. Peki promosyon alma şartları nelerdir? Kimler promosyon alabilir?