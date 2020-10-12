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Son dakika haberi: Emekli ödemeleri ne kadar oldu? Hangi ne kadar promosyon veriyor?

Milyonlarca emekli vatandaş her ay emekli maaşını alıyor. Yeni yılda da emekliler zamlı maaşını alacak. Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi vatandaşı ise bankaların ne kadar ödediğini merak ediyor. Hangi ne kadar emekli promosyonu ödüyor? Şartları nelerdir? Banka promosyon ödemelerinde, emekli yakınlarını yönlendiren kişilere de 100 TL veriliyor. İşte detayları bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:30 Son Güncelleme: 12.10.2020 14:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: ücretleri ne kadar oldu? Milyonlarca emekli vatandaşı bankaların vereceği promosyon ödemelerini merak ediyor. SSK, Bağkur emeklisi ve memur emeklisi vatandaşlar yeni yılda zamlı maaşlarını alacak. Emekli, dul ve yetimlere bankalar promosyon fırsatı veriyor. İlk kez 2017' yılında hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli maaşı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alabilmektedir. Peki promosyon alma şartları nelerdir? Kimler promosyon alabilir?

Son dakika haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika! Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

KİM, NE ÖDÜYOR?

AKBANK: 500, 625, 750 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

Son dakika haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

Son dakika haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda toplam 1.800 lira veriyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

Son dakika haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.

ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.

Son dakika haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

TEB: Maaşını taşıyıp 2 otomatik fatura talimatı verenlere 800, 1.000, 1.200 lira veriyor.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

Son dakika haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.

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Son dakika haberi: Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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