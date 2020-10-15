SON DAKİKA! Emeklilerden eşit zam talebi! SSK ve Bağkur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Emekli vatandaşlar yeni yılda enflasyon oranına göre zam yapılacak. Aynı zamanda memur emeklisi vatandaşlara ise yapılacak olan toplu sözleşmelerden çıkacak orana göre zam yapılacak. Emekli vatandaşların son zamanlarda refahını yükseltecek çalışmalar devam ediyor. Emekli vatandaşlar "eşit zam" talebinde bulundu. Nedir bu eşit zam talebi peki?
İYİLEŞTİRME İMKANI
Takvim'in bir haberine göre, halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" diyor.
Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu açacağının da altını çiziyor. Böylece aynı zam oranları uygulanacak.
ZAM VE FARK
Geçtiğimiz Temmuz ayında hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri yüzde 5.75 zam aldı. Yaklaşan Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.