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SON DAKİKA! Emeklilerden eşit talebi! SSK ve Bağkur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Son dakika haberleri... 13 milyondan fazla emekli vatandaş yeni yılda zamlı maaşlarını alacak. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar enflasyon oranına göre alırken, memur emeklisi olanlar ise yapılan görüşmeleri sonrası çıkacak orana göre zam alıyor. Bu konuda SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlardan bir talep geldiği ifade edildi. Yapılan talepte "Zamlarımız memur emeklilerininki gibi toplu sözleşmede belirlensin" denildi. Milyonlarca emekli vatandaşın merak ettiği zam konusunda yeni gelişmeler var mı? Zam oranı tahmini nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:33 ABONE OL
SON DAKİKA! Emeklilerden eşit zam talebi! SSK ve Bağkur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Emekli vatandaşlar yeni yılda enflasyon oranına göre yapılacak. Aynı zamanda memur emeklisi vatandaşlara ise yapılacak olan toplu sözleşmelerden çıkacak orana göre zam yapılacak. Emekli vatandaşların son zamanlarda refahını yükseltecek çalışmalar devam ediyor. Emekli vatandaşlar "eşit zam" talebinde bulundu. Nedir bu eşit zam talebi peki?

SON DAKİKA! Emeklilerden eşit zam talebi! SSK ve Bağkur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

İYİLEŞTİRME İMKANI

Takvim'in bir haberine göre, halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için yapılmalı" diyor.

Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu açacağının da altını çiziyor. Böylece aynı zam oranları uygulanacak.

SON DAKİKA! Emeklilerden eşit zam talebi! SSK ve Bağkur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

ZAM VE FARK

Geçtiğimiz Temmuz ayında hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri yüzde 5.75 aldı. Yaklaşan Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

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SON DAKİKA! Emeklilerden eşit zam talebi! SSK ve Bağkur maaşlarına ne kadar zam gelecek?
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