Bekçi alımı tarihi belli oldu! İçişleri Bakanlığı 2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri

Bekçi alımı yapılacağı duyurusunun ardından vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı bekçi alımı şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Sokakların güvenliği için topluma hizmet edecek 8 bin bekçi alımı ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'unun geçtiğimiz haftalarda duyurduğu bekçi alımı ilanı açılacağı bilgisi, Emniyet personeli olmak isteyen vatandaşlarda büyük heyecan yarattı. Peki, bekçi alımı ile ilgili şu ana kadar belli olan önemli bilgiler neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BEKÇİ ALIMI 2019 ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak bekçi alımı ile ilgili belli olan detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2019 bekçi alımı hakkında bilgiler...