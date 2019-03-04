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tarihi belli oldu! 2019 alımı ne zaman yapılacak? İşte

tarafından duyurulan 2019 alımları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açılacak ilana başvuru yapmayı bekleyen vatandaşlar merakla " ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını ve "Bekçi alımı tarihleri 2019" konusunu araştırıyor. Sokakta geceleri toplumun huzur ve güvenliği için çalışacak 8 bin bekçi alımının detayları belli olmaya başladı. Peki, bekçi alımları için başvurular nasıl yapılıyor? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin tüm detaylar ve gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 5.3.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 08:07
Bekçi alımı tarihi belli oldu! İçişleri Bakanlığı 2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri

yapılacağı duyurusunun ardından vatandaşlar, alımı şartları ve ile ilgili araştırmalarına başladı. Sokakların güvenliği için topluma hizmet edecek 8 bin bekçi alımı ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'unun geçtiğimiz haftalarda duyurduğu bekçi alımı ilanı açılacağı bilgisi, Emniyet personeli olmak isteyen vatandaşlarda büyük heyecan yarattı. Peki, bekçi alımı ile ilgili şu ana kadar belli olan önemli bilgiler neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BEKÇİ ALIMI 2019 ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak bekçi alımı ile ilgili belli olan detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2019 bekçi alımı hakkında bilgiler...

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Bekçi alımı tarihi belli oldu! İçişleri Bakanlığı 2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri
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