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Özel Harekat (PÖH) ve başvuru ekranı! 25. dönem POMEM kadın özel harekatçı (PÖH) başvurusu nasıl yapılır?

kadın özel harekat PÖH başvurusu ve başvurusu bugün tarafından başlatıldı. Kadın özel harekat adayları 25. Dönem POMEM Özel Harekat PÖH şartlarını ve başvuru detaylarlarını araştırmaya başladı. Aynı zamanda yine Polis Akademisi tarafından 200'ü kadın olmak üzere tam 2 bin komiser yardımcısı alımı yapılacağı da bildirilmişti. PAEM (komiser yardımcısı) başvurusu yapmak isteyen adaylar da şartlarI ve tarihini merak ediyor. Peki, 25. Dönem POMEM özel harekat PÖH başvuru nasıl ve nereden yapılır? PAEM komiser yardımcılığı alım şartları ve ayrıntıları haberimizde…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 15:01
POMEM Özel Harekat (PÖH) ve PAEM başvuru ekranı! 25. dönem POMEM kadın özel harekatçı (PÖH) başvurusu nasıl yapılır?

hem 25. dönem özel harekat hem de için alım yapacağını duyurmuştu. Başvurular bugün itibariyle başladı! 25. Dönem POMEM özel harekat (PÖH) kadın polis alım başvurusu yapmak isteyen binlerce aday için süreç bugün başladı. Aynı zamanda komiser yardımcısı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından yürütülen alımlarda POMEM PÖH için 500 kadın, PAEM için ise 2 bin komiser yardımcısı alınacağı bildirildi. Peki, 25. Dönem POMEM özel harekat (PÖH) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? PAEM komiser yardımcılığı şartları nelerdir?

POMEM ÖZEL HAREKAT VE PAEM ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adayların başvurabilmesi için şartlara uygun olması çok önemlidir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için başvuru şartları ve tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz…

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POMEM Özel Harekat (PÖH) ve PAEM başvuru ekranı! 25. dönem POMEM kadın özel harekatçı (PÖH) başvurusu nasıl yapılır?
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