POMEM Özel Harekat (PÖH) ve PAEM başvuru ekranı! 25. dönem POMEM kadın özel harekatçı (PÖH) başvurusu nasıl yapılır?

Polis Akademisi hem POMEM 25. dönem özel harekat hem de PAEM için alım yapacağını duyurmuştu. Başvurular bugün itibariyle başladı! 25. Dönem POMEM özel harekat (PÖH) kadın polis alım başvurusu yapmak isteyen binlerce aday için süreç bugün başladı. Aynı zamanda komiser yardımcısı başvuru şartları da araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından yürütülen alımlarda POMEM PÖH için 500 kadın, PAEM için ise 2 bin komiser yardımcısı alınacağı bildirildi. Peki, 25. Dönem POMEM özel harekat (PÖH) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? PAEM komiser yardımcılığı şartları nelerdir?

POMEM ÖZEL HAREKAT VE PAEM ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adayların başvurabilmesi için şartlara uygun olması çok önemlidir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için başvuru şartları ve tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz…