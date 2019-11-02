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ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl ve hangi tarihte yapılacak?

On binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren yoğun ilgi görüyor. 12 Ekim 2019 tarihinde sona eren sözlü mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanla bekleyen adaylar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından uygulanan "?" 2019 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 2.11.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 17:04
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl ve hangi tarihte yapılacak?

Son zamanlarda yoğun olarak araştırılan konulardan bir tanesi olan için geri sayım başladı. Bekçi olabilme umuduyla sınava giren ve tüm gerekli süreci tamamlayan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakat süreci 12 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Sonuçlar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bekçi adayları konuya olan ilgiyi arttırdı. Peki; ? 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Ekim tarihinde tamamlanan Bekçilik sözlü mülakat aşamasının bitmesinin ardından adaylar gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için ise heyecan dorukta. Haberimizin içeriğinden Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ve devam eden süreç ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl ve hangi tarihte yapılacak?
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