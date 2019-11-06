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için heyecan dorukta! ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

için heyecan dorukta. 12 Ekim'de tamamlanan sözlü mülakat sürecinin bitmesinin ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevrildi. Çarşı ve Mahalle bekçiliğinde görev yapmak isteyen binlerce bekçi adayı sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Peki bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? için tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:15
Bekçilik sonuçları için heyecan dorukta! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Bekçilik mülakat sonuçları yoğun olarak araştırılan konular arasına girdi. Binlerce bekçi adayının zorlu süreçlerden geçtiği ve 12 Ekim'de tamamlanan sözlü mülakat süreci sonrasında adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından açıklanacak olan ne zaman açıklanacak? için tarih belli oldu mu?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Ekim tarihinde tamamlanan Bekçilik sözlü mülakat aşamasının bitmesinin ardından adaylar gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için ise heyecan dorukta. Haberimizin içeriğinden Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ve devam eden süreç ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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Bekçilik sonuçları için heyecan dorukta! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
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