Bekçilik sonuçları için heyecan dorukta! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Bekçilik mülakat sonuçları yoğun olarak araştırılan konular arasına girdi. Binlerce bekçi adayının zorlu süreçlerden geçtiği ve 12 Ekim'de tamamlanan sözlü mülakat süreci sonrasında adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından açıklanacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sonuçları için tarih belli oldu mu?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Ekim tarihinde tamamlanan Bekçilik sözlü mülakat aşamasının bitmesinin ardından adaylar gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için ise heyecan dorukta. Haberimizin içeriğinden Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ve devam eden süreç ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.