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26.Dönem sınavları ne zaman? 2019 yedek sonuçları sorgula!

26.Dönem sınav tarihleri merak ediliyor. 7 bin polis adayının alım süreci devam ederken polis adaylarının başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2019 yedek sonuçları da belli oldu. 14 ile 25 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan sınavları için heyecan sürüyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden sınav yerlerinin duyurulmasının ardından tüm süreci merak eden adaylar gözlerini Başkanlığı'na çevirdi. Peki; yapılacak? İşte süreç ile ilgili bilgiler!

Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:50
26.Dönem POMEM sınavları ne zaman? 2019 PMYO yedek sonuçları sorgula!

Polis Meslek Eğitim Merkezleri () giriş sınavı tarihleri binlerce polis adayı tarafından araştırma konusu oldu. Sınava katılacak adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri tarihlerinin açıklanmasının ardından heyecan giderek artıyor. 7 bin polis adayı alımında süreç devam ederken 2019 yedek sonuçları da belli oldu. Adaylar şimdi gözlerini 'ne çevirdi. Sınav tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında " sınavları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. 14 – 25 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan sorgulama ekranı burada!

İşte ayrıntılar...

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26.Dönem POMEM sınavları ne zaman? 2019 PMYO yedek sonuçları sorgula!
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