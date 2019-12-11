26.Dönem POMEM sınavları ne zaman? 2019 PMYO yedek sonuçları sorgula!

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı tarihleri binlerce polis adayı tarafından araştırma konusu oldu. Sınava katılacak adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri tarihlerinin açıklanmasının ardından heyecan giderek artıyor. 7 bin polis adayı alımında süreç devam ederken 2019 PMYO yedek sonuçları da belli oldu. Adaylar şimdi gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Sınav tarihlerini öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında "26.Dönem POMEM sınavları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. 14 – 25 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan PMYO yedek sonuçları sorgulama ekranı burada!

İşte ayrıntılar...