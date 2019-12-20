PAEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi 2019 PAEM komiser yardımcısı alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

PAEM sınavına giren adaylar komiser yardımcısı alımı sonuçları için geri sayıma başladı. Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne 1.800 erkek 200 kadın öğrenci alımı ön başvuruları 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Heyecanla sınav sonuçlarını sorgulayan adaylar ilgili kurumun resmi sitesini kontrol ediyor. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Peki PAEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Komiser yardımcısı alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

PAEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PAEM sonuçları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi PAEM komiser yardımcısı alımı sonuçları açıklanınca haberimize eklenecektir.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

PAEM 2 BİN KOMİSER YARDIMCISI ALIMI

Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.