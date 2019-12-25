26. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi 26. Dönem POMEM sınav sonuçları için tarih verdi mi?

Polis Akademisi tarafından açıklanması beklenen 26. Dönem POMEM sınav sonuçları için adaylar araştırmalarına gün içerisinde devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak olan sınav sonuçları için geri sayım başladı. Bilindiği üzere yapılan açıklamaya göre 5 bin 40 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu bin 260 erkek, 140 kadın aday olmak üzere toplam 7 bin kişilik polis alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki, 26. Dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman hangi tarihlerde açıklanacak? Polis Akademisi 26. Dönem POMEM sınav sonuçları için tarih verdi mi? İşte detaylar…

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26. Dönem POMEM sınav sonuçları için tarih henüz netleşmedi. Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

27. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM polis alımının hangi tarihte yayımlanacağına yönelik net bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak İşin Olsa olarak yaptığımız değerlendirmeler neticesinde Mart ayı içerisinde polis okulunda mezun olacak öğrenciler bulunduğu için boşluğun olacağını düşünmekteyiz. Şu anda polis okulu 26. dönem polis okulunu kazanan adaylar ile tamamen dolacak. Ancak mart ayında mezun olacak olan adaylar için okula yeni öğrenci alımların yapılmasını bekleniyor.