ÖGG sınav sonuçları açıklandı! EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 85. Dönem Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık'ta gerçekleştirilmiş katılım sağlayan adaylar ise ÖGG sınav sonuçları için geri sayıma başlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM sonuçların açıklanacağı tarihi adaylarla paylaştı. Gün içerisinde binlerce aday tarafından yoğun olarak araştırılan bu konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuçlarını açıkladı mı? İşte detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

8 Aralık tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik 85. Temel eğitim ve 61. Yenileme eğitimi ÖGG sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Haberimizin devamından sonuç tarihine ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar…