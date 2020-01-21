27. dönem POMEM alımı ne zaman yapılacak? 27. Dönem POMEM alımı şartları ve başvuru tarihi belli oldu mu?

27. dönem POMEM alımları için henüz resmi olarak belirtilmiş bir tarih ya da koşul yok. Fakat 26. Dönemde esas olan şartlardan yola çıkarak adayların taşımaları gereken şartlardan bahsetmek mümkün. Zira 27. Dönem POMEM alımına ilişkin bir kılavuz açıklanmadığı için adaylar, söz konusu ilana başvurma ihtimallerini değerlendirmek için önceki yıllarda gerçekleştirilen alımların kılavuzlarını inceleyebilir. Yetkililerin açıklamaları doğrultusunda 27. Dönem POMEM alımı ne zaman gibi merak edilen sorular ile birlikte POMEM alımı başvuru şartlarını paylaştık.

27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat başvuruların yaz aylarına doğru alınması bekleniyor.

27. dönem POMEM alımı ile ilgili şartlar ve benzeri diğer detaylara haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.

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