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27. dönem alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ve başvuru tarihi belli oldu mu?

polis alımının 2020 yılında ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyor. İlgili kişi ve kurumlardan gelecek son dakika açıklamalarına dikkat kesilen binlerce aday. POMEM 2020 başvuru tarihleri ve şartlarının belli olacağı günü merakla bekliyor. Kadro açıkları ve toplumda güven tahsisinin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinin amaçlanması sebebiyle artırılmasına karar verilen POMEM alımları kapsamında yapılacak 27. dönem alımları heyecanla bekleniyor. 26. dönem sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 27. dönem POMEM alımları başlayacak.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 10:18 ABONE OL
27. dönem POMEM alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 27. Dönem POMEM alımı şartları ve başvuru tarihi belli oldu mu?

27. dönem alımları için henüz resmi olarak belirtilmiş bir tarih ya da koşul yok. Fakat 26. Dönemde esas olan şartlardan yola çıkarak adayların taşımaları gereken şartlardan bahsetmek mümkün. Zira 27. Dönem POMEM alımına ilişkin bir kılavuz açıklanmadığı için adaylar, söz konusu ilana başvurma ihtimallerini değerlendirmek için önceki yıllarda gerçekleştirilen alımların kılavuzlarını inceleyebilir. Yetkililerin açıklamaları doğrultusunda gibi merak edilen sorular ile birlikte POMEM alımı başvuru şartlarını paylaştık.

27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat başvuruların yaz aylarına doğru alınması bekleniyor.

27. dönem POMEM alımı ile ilgili şartlar ve benzeri diğer detaylara haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.

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27. dönem POMEM alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 27. Dönem POMEM alımı şartları ve başvuru tarihi belli oldu mu?
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