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Son dakika: 'den 'çarşı ve mahalle bekçisi' açıklaması

Bekçi alımı sonrası bekçilerle ilgili 'den flaş açıklama yapıldı.  (EGM) 3 aylık üst düzey eğitimi başarıyla tamamlayan çarşı ve mahalle bekçilerinin görev yapacakları illere gönderildiğini, burada da 2 ay uygulamalı eğitimden geçirildiğini bildirdi. İşte bekçilerle ilgili gelen son dakika açıklamasının detayları...

DHA Emniyet Personeli
Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 11:38 ABONE OL
Son dakika: EGM'den 'çarşı ve mahalle bekçisi' açıklaması

Bekçilerle ilgili son dakika haberi: EGM'de yapılan yazılı açıklamada, '772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi'nin TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından, bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleri hakkında kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği, bu nedenle açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapacak olanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademi Başkanlığınca 3 ay süreyle üst düzey eğitime tabi tutulur ve bu eğitimi başarıyla sonlandıranlar görev yapacakları illere gönderilirler. Gönderildikleri illerde de göreve başlamadan önce 2 ay süreyle uygulamalı eğitimden geçirilirler. Ayrıca göreve başladıktan sonra da belli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaya devam edilirler.

Teşkilatımız bünyesinde halen 21 bin 292 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapmaktadır. Bunlardan 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706'sının 12 bin 1'i lise, 3 bin 137'si yüksekokul, 3 bin 943'ü lisans ve 29'u ise yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır."

EGM PA 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir ve tarihleri belli oldu mu?

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Son dakika: EGM'den 'çarşı ve mahalle bekçisi' açıklaması
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