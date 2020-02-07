27. dönem POMEM alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 27. Dönem POMEM alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu?

27. dönem POMEM alımı için henüz kamuoyu ile paylaşılan resmi bir tarih ya da şart yok. Fakat 26. dönem POMEM alımları sırasında esas olan şartlardan yola çıkarak adayların sağlamaları gereken şartlardan bahsetmek mümkün. 27. dönem POMEM alımına ilişkin kılavuzun henüz yayımlanmamış olması sebebiyle adaylar, söz konusu alım ilanı açıldığı zaman hangi şartları taşımaları gerektiği hakkında bir önceki dönemin kılavuzuna bakarak fikir yürütebilirler. Yetkililerin açıklamaları doğrultusunda 27. Dönem POMEM alımı ne zaman gibi merak edilen sorular ile birlikte POMEM alımı başvuru şartlarını paylaştık.

27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat başvuruların yaz aylarına doğru alınması bekleniyor.

27. dönem POMEM alımı ile ilgili şartlar ve benzeri diğer detaylara haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.

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