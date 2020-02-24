POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 26.dönem POMEM sınav sonuçları sorgula!

Binlerce adayın merakla beklediği 26.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Kurumun resmi sitesini düzenli olarak takip eden adaylar sonuçların açıklanacağı günü bekliyorlar. Adayların KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olarak belirlenecek olan POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi ile 2020 POMEM sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2020

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan POMEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylara ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.