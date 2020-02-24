Haberler > Memurlar Haberleri > Emniyet Personeli Haberleri > POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 26.dönem POMEM sınav sonuçları sorgula!

mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 26.dönem sorgula!

mülakat sonuçları yoğun ilgi görüyor. 14-25 Ekim tarihleri arasında başvuru işlemlerinin tamamlandığı sınavın üzerinden birkaç ay geçti. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayları internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okulu 26.Dönem ne zaman açıklanacak? Mülakat aşamalarının üzerinden üç ay geçmesine rağmen sonuçların ilan edilmemesi heyecanı iki katına çıkardı. Kurumun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek olan sonuçlar merakla bekleniyor. Adayların KPSS puanı ile mülakat sınavı puanının birleşiminden oluşacak olan sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 10:33 ABONE OL
POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 26.dönem POMEM sınav sonuçları sorgula!

Binlerce adayın merakla beklediği 26.Dönem mülakat sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Kurumun resmi sitesini düzenli olarak takip eden adaylar sonuçların açıklanacağı günü bekliyorlar. Adayların KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olarak belirlenecek olan ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi ile 2020 sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2020

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan merakla bekleniyor. Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylara ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2020 26.dönem POMEM sınav sonuçları sorgula!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN