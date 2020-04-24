26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi ile POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son açıklamada; konuya dair çok kısa bir süre işaret edilirken açıklama yaptığı tarih baz alındığında sonuçların 10-15 gün içerisinde yapılacağı ifade edilmişti. Geçtiğimiz yılın son günlerinde gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş aylardır devam ediyor. Bu doğrultuda vatandaşların gözü Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü duyuru ekranına çevrilmiş oldu. Buna göre; Polis Akademisi 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön başvuru, sınav ve mülakatlara katılanlar, sözlü sınav değerlendirmelerine göre bir sonraki aşamaya dahil olacak için sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. İşte POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

POLİS AKADEMİSİ 26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayında gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için vatandaşların bekleyişleri halen sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki birkaç günlük süre işaret edilirken yakın zamanda sonuçların adayların erişimine açılacağı sinyalleri verilmişti.

Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Nasıl sorgulanır? İşte detaylar…