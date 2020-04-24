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26. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? ile POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

tarafından geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleştirilen 26. dönem sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar her gün düzenli olarak POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt ararken son yapılan açıklamada; sonuçların 10-15 gün içerisinde adayların erişimine açılacağını bildirirken öte yandan açıklama yapmasından bu yana adayların gözleri Polis Akademisi Resmi sitesi üzerinden gelecek olan açıklamaya çevrildi. Sizler için hazırladığımız haberimizde tüm son dakika gelişmelerine erişebilir, sonuç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:08 ABONE OL
26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi ile POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son açıklamada; konuya dair çok kısa bir süre işaret edilirken açıklama yaptığı tarih baz alındığında sonuçların 10-15 gün içerisinde yapılacağı ifade edilmişti. Geçtiğimiz yılın son günlerinde gerçekleştirilen 26. Dönem mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş aylardır devam ediyor. Bu doğrultuda vatandaşların gözü ve Emniyet Genel Müdürlüğü duyuru ekranına çevrilmiş oldu. Buna göre; Polis Akademisi 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön başvuru, sınav ve mülakatlara katılanlar, sözlü sınav değerlendirmelerine göre bir sonraki aşamaya dahil olacak için sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. İşte POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

POLİS AKADEMİSİ 26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayında gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için vatandaşların bekleyişleri halen sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki birkaç günlük süre işaret edilirken yakın zamanda sonuçların adayların erişimine açılacağı sinyalleri verilmişti.

Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

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26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi ile POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
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