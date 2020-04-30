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2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI - SORGULAMA EKRANI: ile 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

mülakat sonuçları açıklandı mı? Binlerce adayın aylardır gözü kulağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek olan haberine çevrilmiş durumdaydı. Gece geç saatlerde Polis Akademisi resmi site üzerinden sonuçlarını adayların erişimine açtı. Ve aylardır süren bekleyiş sona erdi. "26. Dönem sorgulama nasıl yapılır, açıklandı mı?" gibi birçok soruya internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yayınlanan son dakika haberi sonrası haberimizin içerisinde bulunan linke tıklayarak sonuç sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte konuya dair merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 09:13 ABONE OL
2020 POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI - SORGULAMA EKRANI: Polis Akademisi ile 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Geçtiğimiz sene Aralık ayında gerçekleştirilen 26. Dönem mülakat sonuçları aylardır adayların araştırdığı konular arasında yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamanın ardından polis olma hayali kuran binlerce aday sonuçların erişime açılacağın gün için geri sayıma başladı. Bu doğrultuda vatandaşların gözü ve Emniyet Genel Müdürlüğü duyuru ekranına çevrilmiş oldu. Ön başvuru, sınav ve mülakatlara katılanlar, sözlü sınav değerlendirmelerine göre bir sonraki aşamaya dahil olacak için sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. Geçtiğimiz akşam yayınlanan duyurusu ile sonuçların aday erişimine açıldığı bildirildi. Buna göre; Polis Akademisi 26. Dönem açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

POLİS AKADEMİSİ 26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Aralık ayında gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için vatandaşların bekleyişleri halen sürerken müjdeli haber gece geç saatlerde geldi. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki birkaç günlük süre işaret etmiş ve binlerce kişi geri sayıma başlamıştı.

İşte 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

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2020 POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI - SORGULAMA EKRANI: Polis Akademisi ile 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
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