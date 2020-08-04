EGM ile POMEM polis alımı şartları neler? 27.dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?

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EGM ile polis alımı şartları neler? 27.dönem ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından 27.dönem polis alımı araştırmaları başladı. 26. dönem POMEM olarak alınan 7 bin polis alımının 10 bine tamamlanma ihtimalini soranlara, bunun hukuken mümkün olmadığını ama yeni polis alımlarının olacağının açıklanmasının ardından polis olmak isteyen binlerce aday 27. dönem ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki; neler?

Giriş Tarihi: 4.8.2020 09:22 Son Güncelleme: 4.8.2020 09:22 ABONE OL
27. önem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? EGM ile POMEM polis alımı şartları neler?

Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak bilinen polis alımı şartları araştırılmaya başlandı. 26.dönem için 7 bin polis alımının ardından 10 bine tamamlanması hakkında açıklamaların yapılması ile birlikte 27. dönem ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı araştırılır hale geldi. Peki; 27. dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? EGM ile neler?

27.DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN? EGM İLE POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

27.dönem POMEM polis alımına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. EGM'nin resmi sitesinde ilan verildiği takdirde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

27. önem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? EGM ile POMEM polis alımı şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.

27. önem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? EGM ile POMEM polis alımı şartları neler?

TARİH BELLİ OLDU MU?

EGM'den 27. dönem polis alımı alımlarına dair bir duyuru yapılmadı. EGM ya da POMEM'in resmi sayfasından da 2020 polis alımlarına ilişkin bir ilan yer almıyor.

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EGM ile POMEM polis alımı şartları neler? 27.dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak?
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