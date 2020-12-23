EGM ve PA: POMEM Polis alımı ne zaman? 27.Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

POMEM polis alımı bu sene yoğun ilgi görürken son gelişmeler yakından takip ediliyor. Devlet kadrosunda polis olmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 27. Dönem POMEM kapsamında 5 bin 440 erkek, 960 kadın lisans mezunu ile, bin 360 erkek 240 bin kadın önlisans mezunu polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Toplamda 8 bin personel alımları için başvuru sürecinin uzatıldığı duyuruldu. Peki POMEM Polis alımı ne zaman? 27.Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Pomem polis alımı ile ilgili son gelişmeler ilgili kurumların resmi sitelerinden takip ediliyor. Gelen son duyuruyla birlike Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans, 1.600 önlisans erkek ve kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağı ifade edilirken başvuruların uzatıldığı bildirildi...