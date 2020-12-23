EGM ve PA: POMEM Polis alımı ne zaman? 27.Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

POMEM polis alımı bu sene yoğun ilgi görürken son gelişmeler yakından takip ediliyor. Devlet kadrosunda polis olmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 27. Dönem POMEM kapsamında 5 bin 440 erkek, 960 kadın lisans mezunu ile, bin 360 erkek 240 bin kadın önlisans mezunu polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Toplamda 8 bin personel alımları için başvuru sürecinin uzatıldığı duyuruldu. Peki POMEM Polis alımı ne zaman? 27.Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Pomem polis alımı ile ilgili son gelişmeler ilgili kurumların resmi sitelerinden takip ediliyor. Gelen son duyuruyla birlike Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans, 1.600 önlisans erkek ve kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağı ifade edilirken başvuruların uzatıldığı bildirildi...
27. Dönem POMEM Polis alımı başvurusunun 24 Aralık Perşembe günü saat 24.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Daha önce 8-21 Aralık olarak duyurulan başvuruların süresi uzatıldı. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 24 Aralık Perşembe günü saat 24.00'a kadar yapılabilecek. Sınav ücreti ise 24 Aralık saat 17.00'a kadar yatırılabilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz belli değil...
01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olan adayların başvuru yapabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Adaylarda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00 ve üzeri puan; şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48,00 ve üzeri puan, önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65,00 ve üzeri puan; şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 52,00 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava ilişkin giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.