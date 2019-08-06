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Sabah memurlar: Çalışan anne adaylarına özel !

İşverenler hamile çalışanlar için özel önlem almak zorunda. Çalışma şartları sağlığını koruyacak şekilde düzenlenmeli. Bunu yapmayan işveren ağır ceza alıyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem hamile ve emziren çalışanların haklarını Sabah Memurlar'a yazdı…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Güncel Memur Haberleri Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 10:00
Sabah memurlar: Çalışan anne adaylarına özel haklar!

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer bulmaları için son dönemde çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlar hem kadınların çalışma şartlarını düzenliyor hem de anne olmalarını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kadın çalıştıran işverenler için de önemli teşvikler getiriliyor. Çalışma hayatında yani hamile personel için özel tedbirler alınması gerekiyor. Çalışma Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre çalışanın gebelik veya emzirmeye başlama halinde işvereni bilgilendirmesi gerekiyor.

Hamile olan çalışan bunu sağlık raporuyla belgelendirdiği zaman doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamıyor. Hatta yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılması da yasaklanıyor. Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamıyor. Bu 7.5 saatin haricinde anne adaylarının doktor kontrolleri için sınırsız izinleri de var. Bu tedavi ve kontroller ne kadar sürüyorsa, anne adayı o kadar ücretli izin kullanıyor.

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Sabah memurlar: Çalışan anne adaylarına özel haklar!
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