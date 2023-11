İtfaiye memuru itfaiye eri kadrosuna sınavsız atanır mı?

SORU: İtfaiye memuru kadrosunda görev yapan personel sınavsız genel hükümlere göre itfaiye eri kadrosuna atanması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde, "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. ..." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlana Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin; 8 inci maddesinde, "(1) Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre itfaiye personeli; itfaiye daire başkanı, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur." hükmü, 15/A maddesinde, "(1) Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmaları, c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, d) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları, e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, f) İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmaları, gerekir." hükmü, 18 inci maddesinde, "(1) Belediye hizmet birimlerinde memur kadrosunda çalışanlardan, itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, 15/A maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e) ve (f) bentlerindeki şartları taşımaları ve 15/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye eri kadrosuna atanabilir." hükmü, 6 ncı maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan itfaiye personelinin kazanılmış hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 23/08/1985 tarihli ve 18851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mülga İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, "İtfaiye teşkilatı kadrolarına atanacaklarda Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlarda da aranır. a) İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına mütehammil olduklarının tam teşekküllü bir hastaneden alınacak raporla belirlenmesi, b) Boylarının en az 1.60 m. olması, kilosunun aşırı olmaması, c) Askerliğini bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olması, d) Alınacağı kadronun gerektirdiği hizmet konusuna ilişkin ehliyete sahip olması." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, itfaiye memuru kadrosunda görev yapan personelin sınavsız genel hükümlere göre itfaiye eri kadrosuna atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.