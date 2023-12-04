Dalgıç Kadrosunda görev yapan personele dalış tazminatı ödenebilir mi?

SORU: Dalgıç kadrosunda görev yapan personele 3160 sayılı Kanunda düzenlenen dalış tazminatı ödenip ödenmesi mümkün mü?

CEVAP: 3160 sayılı Emniyet Teşkılâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanununun; 1 inci maddesinde, "Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usûllerin düzenlenmesidir." hükmü, 2 nci maddesinde, "Bu Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile kurbağa adam ve kurbağa adam adayları hakkında uygulanır." hükmü, 3 üncü maddesinin (f) bendinde, "Kurbağa adam ve kurbağa adam adayı: Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarını başarıyla bitirerek sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usûlüne göre onaylanan emniyet personeline kurbağa adam; kurbağa adam olmak için sayılan yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de kurbağa adam adayı denir." hükmü, 6 ncı maddesinin (g) bendinde, "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline, sözleşmeli olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminat ödenir." hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere, 3160 sayılı Kanun kapsamında uçuş ve dalış tazminatı ödenecek diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adayları ile sınırlandırılmıştır. Belediyeler bünyesinde dalgıç kadrosunda çalışanların ise sayılan unvanlar içinde yer almamaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi dalgıç kadrosunda görev yapan personelin 3160 sayılı Kanunda düzenlenen dalış tazminatından yararlanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.