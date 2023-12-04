Teknisyen kadrosunda olup açık öğretim fakültesinde kamu yönetimi bitirirse zam ve tazminat farkı alabilir mi?

SORU: Teknisyen kadrosunda görev yapan bir personelin Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olması sebebiyle zam ve tazminatlarına ilişkin ödeme yapılabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde, "... Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır. …" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, teknisyen kadrosunda görev yapan personelin bitirdiği Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünün teknik hizmetler sınıfı ile ilgili bir öğrenim olmadığından teknisyen kadrosu dikkate alınarak zam ve tazminatlarının ödenmesine devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.