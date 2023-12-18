Normal lise öğrenimi üzerine meslek lisesinden de mezun olanların başlangıç derece ve kademesi ne olmalı?

SORU: Teknisyen kadrosunda görev yapmakta iken mesleki açık öğretim lisesine kayıt yaptırarak teknik bölümün 2 yıl süreli (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) fark derslerini veren personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A "Ortak Hükümler" başlıklı öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademesi ne olmalı?

CEVAP: Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; ... b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, .. bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. ... Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. ..." hükmü yer almaktadır. Bu minvalde, 7433 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 48 inci maddesi çerçevesinde, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanun çerçevesinde "kadro karşılık gösterilmek suretiyle" istihdam edilen personelin karşılık gösterilen kadrolara atanacakları açıktır. Mezkûr Kanunun 36/A "Ortak Hükümler" başlıklı maddesinde sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler; Liseyi bitirenler 13/3, Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12/2,



Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 11/1, Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10/1 olarak belirtilmiştir.



Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde teknisyen kadrosunda görev yapan personelin açıktan fark derslerini vererek mesleki açık öğretim lisesinden mezun olan personele 657 sayılı Kanunun 36/A hükmü gereği 12/2 derece ve kademeden başlatılması gerektiği değerlendirilmektedir.