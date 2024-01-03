Devlet memurları sürücü kurslarında eğitim verebilir mi?

SORU: Devlet memurları 5580 sayılı Kanun çerçevesinde mesai saatleri dışında sürücü kursunda ders ve eğitim verebilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde, "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8 inci maddesinde, "... Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan Devlet memurlarının , ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi yapabileceği değerlendirilmektedir.