Birinci derece Başuzman kadrolara atananlar 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinden yararlanabilir mi?

SORU: Başuzman unvanlı 1'inci dereceli kadroların, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin üçüncü paragrafında yer alan "1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolar" kapsamında yararlanabilir mi?

CEVAP: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin üçüncü paragrafı; "Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri,Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları kadrolara en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır. ..." hükmünü amirdir.

Bununla birlikte, 17/8/1995 tarihli ve 22377 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 141 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; "... Ancak, 43/B maddesinde yer alan "müşavir" ve "1 inci dereceden uzman" kadrolarından herhangi bir mesleki unvana sahip olmayan müşavirlik ve uzmanlıkların anlaşılması, APK Uzmanı, Hesap Uzmanı, Hukuk Müşaviri vb. görevlerin 43/B maddesi üçüncü paragrafında sayılan unvanlar olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir." hükümlerine yer verilmek suretiyle, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin üçüncü paragrafında yer alan "1'inci dereceden uzman" ibaresinden herhangi bir mesleki unvana sahip olmayan uzmanlıkların anlaşılması gerektiği de ayrıca ifade edilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, herhangi bir mesleki unvana sahip olmayan "başuzman" unvanlı 1'inci dereceli kadroların, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin üçüncü paragrafında yer alan "1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolar" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.