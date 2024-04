Belediyede memur kadrosundan öğretim görevlisi kadrosuna geçiş nakil yasağına tabi mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 74 üncü maddesinde, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmü yer almaktadır. 74 üncü maddede yer alan düzenlemenin 657 sayılı Kanuna tabi kurumların memur kadrolarında çalışanlar ile diğer personel kanunlarına tabi kadrolu görev yapan personelin 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarına naklen atanmaları düzenlenmiş olup, bu maddede devlet memurlarının diğer personel kanunlarına tabi kadrolara naklen atanabileceklerine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu şekilde geçmek isteyenlerin görevlerinden istifa etmeleri gerekmekte olup bu minvalde muvafakatede ihtiyaç bulunmamaktadır. Mezkûr Kanunun Geçici 48 inci maddesinde, "... b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, ...bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. ... Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. ..." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 7433 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 48 inci maddenin uygulanması hakkında Genelgesinde, "657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle kurumlar arası nakil veya kurum içi yer değişikliği suretiyle başka bir yere atanamayacaktır. Ancak, aşağıdaki durumlarda yapılacak atamalarda söz konusu hüküm uygulanmaz: a) ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler, b) Kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar, c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalar, ç) İlgililerin memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla kurum içinde görev yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yapılacak atamalar. 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Ancak, aşağıdaki durumlarda yapılacak atamalar bu sınırlamaya tabi değildir: a) ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler, b) Kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar." açıklamasına yer verilmiştir.Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi neticesinde, kadroya geçirilen personelin öğretim görevlisi kadrosuna atanması 7433 sayılı Kanun ile getirilen "nakil yasağı" kapsamında olmadığı, memuriyet görevinden istifa etmek suretiyle öğretim görevlisi kadrosuna geçebileceği değerlendirilmektedir..