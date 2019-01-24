Tüp bebek tedavisi izinden sayılır mı? Tüp bebek tedavisi görenler dikkat!

Tüp bebek merkezi tarafından hastalık raporu verilmesi karşısında raporun çalıştığı kurumca hastalık iznine çevrilmesi mümkün mü?

MEVZUAT

31 Aralık 2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin 2 nci maddesinde,"Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, devir tarihinden itibaren,kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, sevkli olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın müracaat edebileceklerdir. Kamu personeli için ayrıca, hasta yollama kâğıdı (hasta sevk kâğıdı) düzenlenmeyecektir.