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tedavisi izinden sayılır mı? Tüp bebek tedavisi görenler dikkat!

tedavisi görenler dikkat! Kurumu ile sözleşmesi olmayan özel sağlık hizmeti sunucusunda (tüp bebek merkezinde) ayakta veya yatarak tüp bebek tedavisi görenlerin, tüp bebek tedavisi sırasında izinli sayılması mümkün mü?

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 16:52
Tüp bebek tedavisi izinden sayılır mı? Tüp bebek tedavisi görenler dikkat!

merkezi tarafından hastalık raporu verilmesi karşısında raporun çalıştığı kurumca hastalık iznine çevrilmesi mümkün mü?

MEVZUAT

31 Aralık 2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin 2 nci maddesinde,"Kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, devir tarihinden itibaren,kurum tabiplikleri dahil birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına, sevkli olarak veya doğrudan, T.C. kimlik numarası ve kimlik tespiti için gerekli bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport) ile birlikte, sağlık karnesi olmaksızın müracaat edebileceklerdir. Kamu personeli için ayrıca, hasta yollama kâğıdı (hasta sevk kâğıdı) düzenlenmeyecektir.

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Tüp bebek tedavisi izinden sayılır mı? Tüp bebek tedavisi görenler dikkat!
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