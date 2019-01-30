Erken yaşta sigorta erken emekli ediyor! Erken emeklilik şartları nelerdir? Kimler yararlanabilir?

Mevzuatımız gereği emekli olabilmek için üç şartı tamamlamış olmak gerekir. Bunlar sigortalılık yılı, belli sayıda prim ve belli bir yaşa gelmiş olmak. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için ise yıl şartı kaldırılırken prim gün sayısı artırıldı ve yaş şartı da yükseltildi. Yıl şartı hesaplanırken erkekler için 25 kadınlar için 209 yılın geçmiş olmasına bakılıyor.

GEÇEN SÜRE ÖNEMLİ

Yani bu yıllarda çalışılıp çalışılmadığı önemli değil Sigorta olduktan sonra geçen süre önemli. Bu sürede 18 yaşından itibaren başlatılıyor. Oysa primlerde 18 yaş öncesi geçerli oluyor. Örneğin 1980 doğumlu Mehmet bey.15.10. 1996 yılında sigortalı oldu. Ancak 18 yaşını 1998 de doldurdu. Bu durumda emeklilik hesabı 1998'e göre mi yapılacak yoksa 1996 yılına göre mi? Yatırılan primlerim geçerli olacak mı?

Öncelikle belirtelim. Mehmet Bey'in emeklilik hesabı 15.10.1996 tarihindeki sigortalılık girişiyle başlatılacak. Buna göre de 25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartları bulunuyor. Buradaki 25 yıl şartı ise 18 yaşını doldurduğu 1998'den itibaren başlatılacak. Böylece 25 yıl şartı 2021 yerine 2023'de dolmuş olacak.

2 YIL DAHA AVANTAJLI

Bunun dışında işe giriş tarihinin bir engeli bulunmuyor. Eğer sigortalı olmak için 18 yaşının dolmasını bekleseydi. Bu sefer 57 ya da 58 yaşında yani 1 yada 2 yıl sonra emekli olacaktı. Bu yüzden geçmişte yapılan sigortalar 18 yaşından daha önce yapılsa bile emeklilikte fayda sağlıyor.