Sabah Memurlar emeklilik, sigorta, tazminat ve işsizlik maaşı ile ilgili bilinmeyenleri açıklıyor!

Soru: Eşim hem 1970 doğumlu. Bir şirkette tam gün primle çalışıyor. 2. bir sigorta primi yatırsak evde çalıştığı için emeklilik maaşında artış olur mu? (Feyim Karadağ)

Cevap: İkinci bir sigortayı nasıl yatıracağınız önemli. Çalışmadan sigorta maalesef olmuyor. Bir yerde çalışırken isteğe bağlı sigorta yapmak da mümkün değil. Ancak iki ayrı işyerinde çalışmasında ve iki ayrı yerden sigortalı olmasında bir sakınca yok.

Soru: 10/09/1979 doğum tarihim,. 01/07/1999 sigorta girişim var. 4869 gün prim sayım var ne zaman emekli olabilirim. Teşekkür Ederim. (Yusuf Mersun)

Cevap: 25 yıl 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var. Üç şart da henüz tamamlanmamış. Tamamlanınca emekli olursunuz.

Soru: 23.05.1968 doğumluyum. 02.03.1987 sigorta girişim var. 323 gün siğorta var. 01.01.2008'den bugüne kadar bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum? (Ahmet Tosunoğlu)

Cevap: Bağkur şartlarına göre 9 bin gün tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. Yaş şartınız zaten dolmuş.

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