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emeklilik, , tazminat ve maaşı ile ilgili bilinmeyenleri açıklıyor!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emeklilik yaşı, , kıdem tazminatı ve maaşı konuları ile ilgili merak edilen tüm konuları açıklıyor. Sabah Memurlar'a yöneltilen soruları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem yanıtladı. İşte sorulan sorular ve cevapları...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 17:33
Sabah Memurlar emeklilik, sigorta, tazminat ve işsizlik maaşı ile ilgili bilinmeyenleri açıklıyor!

Soru: Eşim hem 1970 doğumlu. Bir şirkette tam gün primle çalışıyor. 2. bir sigorta primi yatırsak evde çalıştığı için emeklilik maaşında artış olur mu? (Feyim Karadağ)

Cevap: İkinci bir sigortayı nasıl yatıracağınız önemli. Çalışmadan sigorta maalesef olmuyor. Bir yerde çalışırken isteğe bağlı sigorta yapmak da mümkün değil. Ancak iki ayrı işyerinde çalışmasında ve iki ayrı yerden sigortalı olmasında bir sakınca yok.

Soru: 10/09/1979 doğum tarihim,. 01/07/1999 sigorta girişim var. 4869 gün prim sayım var ne zaman emekli olabilirim. Teşekkür Ederim. (Yusuf Mersun)

Cevap: 25 yıl 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var. Üç şart da henüz tamamlanmamış. Tamamlanınca emekli olursunuz.

Soru: 23.05.1968 doğumluyum. 02.03.1987 sigorta girişim var. 323 gün siğorta var. 01.01.2008'den bugüne kadar bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum? (Ahmet Tosunoğlu)

Cevap: Bağkur şartlarına göre 9 bin gün tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. Yaş şartınız zaten dolmuş.

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