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12 ilde 3 bin kişiye sağlanacak!

Konya'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve 15 milyon avro bütçeye sahip, 12 ilde 3 bin kişiye sağlayacak "" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 15:44
12 ilde 3 bin kişiye istihdam sağlanacak!

Bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve Konya Ticaret Odası (KTO) iş birliğinde yürütülecek projenin detayları anlatıldı.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çankırlı, burada yaptığı konuşmada, projeye katılanların daha kolay iş bulabileceğini söyledi.

Proje ile gönüllü işveren olmak isteyen firmaların da kazanacağını belirten Çankırlı, şöyle devam etti:

"Konyalı firmalarımızı birlikte çalışmak için gönüllü işveren olmaya davet ediyorum. Hükümetimiz burada da yanımızda olduğunu gösterdi. 3 bin kişinin istihdam edileceği proje kapsamında ilk kez istihdam edilecek Suriyeli çalışanlar için firmalarımıza teşvik verilecek. Şirketlerimizin, çalışma izni ücretleri ve yeni istihdam ettiği kişinin toplam maliyetinin yüzde 10'u proje süresince, yani 6 ay boyunca karşılanacak. Ayrıca firmalarımız mevcut çalışanlarının mesleki yeterliliklerini proje kapsamında ücretsiz olarak belgelendirme imkanına sahip olacak."

"TÜRKİYE'NİN KAZANÇLI ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çankırlı, proje tamamlandığında şirketlerin kalifiye elemanlarla çalışma fırsatı bulacağına işaret ederek, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerle birlikte vatandaşlarımız da bu projeden yararlanabilecek. İstihdam edilecek 100 kişiden 35'inin vatandaşlarımızdan oluşması hedeflendi. İnşallah projeyle Konya ve tüm Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Proje kapsamında Konya, Adana, Hatay, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kilis, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve İzmir'de 3 bin kişinin istihdam edilmesi, 2 bin kişinin Türkçe dil kurslarından faydalanması, 30 bin kişinin mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 20 bin kişinin de mesleki belgelendirme sınavına alınması öngörülüyor.

Ayrıca, işverene mevcut çalışanlarını üretsiz olarak belgelendirme ve maaş teşviklerinden yararlanma imkanı sunuluyor.

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