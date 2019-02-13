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akademik personel alacak!

Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.

Giriş Tarihi: 13.2.2019 12:08
Haliç Üniversitesi akademik personel alacak!

İlan Tarihi 11.2.2019
- İlan Bitiş Tarihi 26.2.2019
- Ön Değerlendirme Tarihi 5.3.2019
- Giriş Sınavı Tarihi 8.3.2019
- Sonuç Açıklama Tarihi 12.3.2019

Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler
Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)
Diploma Örnekleri
Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,
Yabancı Dil Sonuç Belgesi
ALES Sınav Sonuç Belgesi
Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuruları İlgili Fakülte/Yüksekokullara yapılacaktır.

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Haliç Üniversitesi akademik personel alacak!
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