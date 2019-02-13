Haliç Üniversitesi akademik personel alacak!

İlan Tarihi 11.2.2019

- İlan Bitiş Tarihi 26.2.2019

- Ön Değerlendirme Tarihi 5.3.2019

- Giriş Sınavı Tarihi 8.3.2019

- Sonuç Açıklama Tarihi 12.3.2019

Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)

Diploma Örnekleri

Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,

Yabancı Dil Sonuç Belgesi

ALES Sınav Sonuç Belgesi

Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi

1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuruları İlgili Fakülte/Yüksekokullara yapılacaktır.

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