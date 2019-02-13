Haliç Üniversitesi akademik personel alacak!

İlan Tarihi 11.2.2019
- İlan Bitiş Tarihi 26.2.2019
- Ön Değerlendirme Tarihi 5.3.2019
- Giriş Sınavı Tarihi 8.3.2019
- Sonuç Açıklama Tarihi 12.3.2019
Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler
Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)
Diploma Örnekleri
Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,
Yabancı Dil Sonuç Belgesi
ALES Sınav Sonuç Belgesi
Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
Başvuruları İlgili Fakülte/Yüksekokullara yapılacaktır.