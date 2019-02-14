Milyonlaraca çalışanı ilgilendiren konu... Tazminat nasıl arttırılır?

Çalışma hayatında en çok tartışılan konulardan birisi kıdem tazminatı. Yasalar çalışanlar için önemli bir güvence olarak bu sistemi kurmuş ama belli şartlar da koymuş. En önemlisi de en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi isteği dışında (belli şartlar hariç) işten ayrılmak gerekiyor. Peki kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılıyor? Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplanırken şu formül uygulanıyor: Çalışılan süre X brüt maaş (Tavan: 6.017 TL)= Ödenecek tazminat. Burada ortaya çıkan miktardan damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılamıyor.