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Milyonlaraca çalışanı ilgilendiren konu... nasıl arttırılır?

İşçilere düzenli olarak verilen tüm nakdî ve aynı yardımlar kıdem hesabında kullanılıyor. Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. Tazminatınızın yüksek olmasını isteyenler için ipuçlarını Sabah gazetesi yazarı yazdı…

Giriş Tarihi: 14.2.2019 11:38
Milyonlaraca çalışanı ilgilendiren konu... Tazminat nasıl arttırılır?

Çalışma hayatında en çok tartışılan konulardan birisi kıdem tazminatı. Yasalar çalışanlar için önemli bir güvence olarak bu sistemi kurmuş ama belli şartlar da koymuş. En önemlisi de en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi isteği dışında (belli şartlar hariç) işten ayrılmak gerekiyor. Peki kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılıyor? Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplanırken şu formül uygulanıyor: Çalışılan süre X brüt maaş (Tavan: 6.017 TL)= Ödenecek . Burada ortaya çıkan miktardan damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılamıyor.

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Milyonlaraca çalışanı ilgilendiren konu... Tazminat nasıl arttırılır?
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