Çalışanlar, iş görüşmesi yapanlar dikkat! Yanıltıcı cv işten attırır

İşe yeni başlayanlar ya da iş görüşmesine gidenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Başvuru formuna ya da işverene verdiğiniz CV'nize yazacağınız bilgiler ile kendiniz hakkınızda anlatacaklarınız ileride başınıza dert açabilir.

İşe başlamadan önce size sorulan tüm sorulara doğru bilgilerle cevap vermeniz çok önemli. Yanlış bilgi vermeniz halinde işveren için haklı fesih, yani tazminatsız işten çıkarma hakkı doğuyor. İş sözleşmesi yapılırken verilen bilgilerin özellikle iş için aranılan vasıflarla ilgili yanıltıcı olmaması gerekiyor. İşin yapılmasıyla ilgili özelliklerin yanında işverenin de işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamasını zorlaştırıcı özellikler de olmaması lazım geliyor. Örneğin iş görüşmesinde İngilizce biliyorum' diyen bir çalışanın ileride bu dili yeterince konuşamadığı ortaya çıkarsa tazminatsız atılabiliyor. Bu yüzden sözleşmeye yazılacak maddeler hem işçi açısından hem de işveren açısından çok önem kazanıyor. Yine eğitimle ilgili yanıltıcı bilgi de bu kapsamda sayılıyor.