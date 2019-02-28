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2019 (GSB) Gençlik ve personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? GSB'den açıklama!

, Gençlik ve il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 personel alımı için geri sayım başladı.  Fakat, Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı kura çekimi hakkında bir duyuru yapıldı. Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir." denildi.

Giriş Tarihi: 28.2.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 09:31
İŞKUR 2019 İŞKUR (GSB) Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? GSB'den açıklama!

, Gençlik ve personel alımı kura çekimi sonuçları için geri sayım başladı. Yapılan açıklamaya göre il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 personel alımı kura çekiminin bugün yapılacağı belirtildi. Bu açıklamanın ardından ' personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun cevabı merak edilmeye başladı. İŞKUR'un yapacağı personel alımı ile ilgili tüm ayrıntıları buradan öğrenebilirsiniz.

İŞKUR PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımında büyük heyecan... Birçok alanda personel alınacak... Temizlik görevlisi, cankurtaran ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlar için bugün kuralar çekilecek. Peki kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İŞKUR 2019 İŞKUR (GSB) Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? GSB'den açıklama!
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