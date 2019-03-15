PTT'den personel alımı açıklaması? PTT başvuru şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte PTT personel alımı detayları...

PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle PTT KPSS'siz personel alımı başvuruları ne zaman sorusu merak ediliyor. Peki, PTT KPSS'siz personel alımı başvuru şartları neler? İşte sürece dair detaylar... PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir..