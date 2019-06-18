Okula başlama yaşı 69 ay olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e sundukları kanun teklifinin detaylarını gazetecilerle paylaştı.



Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 19 maddeden oluştuğunu söyleyen Muş, düzenlemeyle ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılacağını bildirdi.



Hem ortaöğretim hem de yükseköğrenim yurtlarına ilişkin tüm izinlerin, Milli Eğitim Bakanlığınca verildiğini hatırlatan Muş, "Yükseköğrenimle ilgili yurtların izinlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vermesini teklif ediyoruz. Çünkü Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili kurumu haline geldi" diye konuştu.

Okula başlama yaşı 69 ay oluyor

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE TAYİN HAKKI

Muş, organize sanayi bölgelerinde gerçek ve tüzel kişilerin, özel mesleki eğitim merkezleri açabilmesi için düzenleme yapılacağını dile getirdi.

Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği düzenlemeyi de hayata geçireceklerini vurgulayan Muş, şöyle devam etti:



"Sözleşmeli öğretmenler görev aldıklarında 4 yıl sözleşmeli, artı 2 yıl da 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu sürenin 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz dolayısıyla 3 yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Bu düzenlemeye Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki sözleşmeli personeli de ekliyoruz."





Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasının ne tür avantajları olacağının sorulması üzerine "Yapılan teknik çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı'yla yaptığımız istişareler neticesinde bunun 69 aya çıkarılmasının daha uygun olacağına dönük bir kanaate vardık ve bunu düzenlememize dahil ettik" dedi.