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Sabah Memurlar özel: o kişilere toplu para veriyor

Emeklilik yaşı dolmasına rağmen primlerini tamamlayamayanlar ödedikleri parayı toplu olarak geri alabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Sabah gazetesi yazarı ’dan toplu para almanın yollarını anlattı…

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 16:56
Sabah Memurlar özel: SGK o kişilere toplu para veriyor

Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Tabii bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor. Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

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Sabah Memurlar özel: SGK o kişilere toplu para veriyor
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