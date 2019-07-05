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Milyonları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir konu. Açıklanan 6 aylık oranlarından sonra kıdem tazminatı da merak konusu oldu. Buna göre 1 Temmuz’dan itibaren işten ayrılanlara uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. katsayısıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Çalışanlar temmuz-aralık döneminde ne kadar kıdem tazminatı alabilecek? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? İşte kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

Giriş Tarihi: 5.7.2019 11:14
Milyonları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu
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Milyonları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu
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