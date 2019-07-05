Milyonları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu
Kıdem tazminatı, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir konu. Açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarından sonra kıdem tazminatı da merak konusu oldu. Buna göre 1 Temmuz’dan itibaren işten ayrılanlara uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Memurmaaş katsayısıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Çalışanlar temmuz-aralık döneminde ne kadar kıdem tazminatı alabilecek? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? İşte kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...