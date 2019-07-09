Emekliye ek zam! Nasıl yansıyacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri bu ay arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 5,01 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 1,0 enflasyon farkı yansıtılıyor. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseliyor. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti.

En düşük SSK emeklisi aylığı bin 71 lira 88 kuruş idi. Bu maaşı alan emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 53,60 lira ek ödemeyle birlikte bin 125 lira 48 kuruş geçiyordu. Yüzde 5.01'lik artışa göre net maaş bin 125 lira 58 kuruşa, ek ödeme de 56,28 liraya çıktı. Emeklinin eline artık bin 181 lira 86 kuruş geçecek. En yüksek SSK emeklisi aylığı da net 5 bin 390 lira 70 kuruş idi. Bu maaşı alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 215,63 lira ek ödemeyle birlikte 5 bin 606 lira 33 kuruş geçiyordu. Yüzde 5.01 artışa göre net maaş 5 bin 660 lira 77 kuruşa, ek ödeme de 226,43 liraya çıktı. Artık emeklinin eline toplam 5 bin 887 lira 20 kuruş geçecek.

NASIL YANSIYOR?

Emeklilerin bir çoğu ek ödeme konusunu tam olarak bilmiyor. Hesaplarına yatırılan tüm paranın maaşı olduğunu düşünüyor. Ancak bu paranın içerisinde net maaşının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Örneğin; Ocak maaşı 2 bin 500 lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 2 bin 625 lira EN5 kuruşun üzerinden ek ödeme hesaplanacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

MEVCUT DURUM SSK EMEKLİSİ MEMUR EMEKLİSİ

Net maaş 3.000 TL 3.000 TL

Ek ödeme 120 TL 120 TL

Ek ödemeli maaş 3.120 TL 3.120 TL

YENİ DURUM

Net maaş 3.150,03 TL 3.180, 03 TL

Ek ödeme 126,00 TL 127,20 TL

Ek ödemeli maaş 3.276,03 TL 3.3/7,23,78 TL