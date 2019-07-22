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Sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinde flaş gelişme! 2019 öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmenlik için tercih bildiriminde bulunmaya hazırlanan adayları heyecanlı bekleyişini sürdürürken, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili merak edilenler var. Daha önce 20 okul tercih edebilen sözleşmeli öğretmenler, yeni düzenleme ile 40 okul tercih etme hakkına kavuştu. 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler olacak?

Giriş Tarihi: 22.7.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 12:01
Sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinde flaş gelişme! 2019 öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için geri sayım başladı. Sözleşmeli öğretmenlik tercihi yapacak adayları için 'den son dakika açıklaması geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercihinde bulunabilecek. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? Tercihler nasıl yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli öğretmenler 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Tercihler ve atamalar ile ilgili detaylar için diğer sayfaları ziyaret edebilirsiniz...

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Sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinde flaş gelişme! 2019 öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?
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