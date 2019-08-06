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Sabah memurlar: Tüm 4/B’lileri ilgilendiriyor

Rektörlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken , kendi isteği ile sözleşmeyi fesih ettiğiniz takdirde bir yıllık yasağına tabi olur mu? Sabah Memurlar açıklıyor.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2019 12:05
Sabah memurlar: Tüm 4/B’lileri ilgilendiriyor

657 sayılı Kanunun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının B) bendinde, "…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…" hükmüne yer verilmiştir. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında uygulanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 1 inci maddesinde, "... (Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez...." hükmü, Ek 6 ncı maddesinde ise, "...Personel? kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, sözleşmeli personelin mezkur Esaslar'da belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceği kuralı benimsenmiş olup? bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşme süresinin tamamlanmasını müteakip kendi isteğinizle sözleşmenin yenilenmemesi durumunda ise bir yıllık bekleme süresine tabii olunmayacağı değerlendirilmektedir.

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Sabah memurlar: Tüm 4/B’lileri ilgilendiriyor
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