Sabah memurlar: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde çalışanlar dikkat!

Soru: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde çalışmaktayım. Üniversitemiz bünyesinde çalışanlar hangi hizmet kolunda yer alacak?

Cevap: Kamu kurum ve kuruluşlarının yer aldığı hizmet kolları 07.09.2001 tarih ve 24516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile tespit edilmiş ve mezkur Yönetmelik eki cetvellerde üniversitelerde çalışan personelin 02 nolu "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" hizmet kolundaki sendikalara, üniversite hastanelerinde (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri) çalışan personelin ise 03 nolu "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolundaki sendikalara üye olabilecekleri belirlenmiştir. Yukarıda yer verilen açıklama çerçevesinde, üniversiteniz bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin eğitim, öğretim ve bilim hizmetlerinin yanında muayene ve ameliyat gibi sağlık hizmetlerini de sunmaları ve başhekimlik, poliklinikler, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri gibi hastanelere özgü bir yapılanma içerisinde bulunmaları durumunda, üniversite hastanesi statüsünde yer alması ve bu birimlerde çalışan personelin ise 03 nolu "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolundaki sendikalara üye olması gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Sendika üyeliğinin kazanılması" başlıklı 14 üncü maddesinde? "Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolu dışında kalan bir hizmet kolunda kurulu sendikaya üye olamayacağı, üye olanların ise üyeliklerinin söz konusu kanun gereğince hükümsüz olacağı değerlendirilmektedir. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelik eki cetvellerde Üniversite hastaneleri ibaresinin yanında parantez içi ifade olarak açıkça Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ibaresine yer verildiği göz önüne alındığında, Üniversite hastanelerinin, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ve bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin sağlık ve sosyal hizmet kolu kapsamına girdiği, bahse konu personelin sendika üyeliğinin tespitinde kadro veya pozisyonunun bulunduğu yerin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.