Sabah memurlar: Memurlar spor kulüplerinde ücretli olarak çalışabilir mi?

MEVZUAT

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28 inci maddesinde; "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. …" hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hüküm ile Devlet memurlarının tacir veya esnaflık faaliyetlerini yürütemeyecekleri, serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis veya benzeri bir yer açamayacakları, özel hukuk tüzel kişilerine ait herhangi bir iş yerinde çalışamayacakları ifade edilmiştir. Ancak, mezkur hükmün son fıkrasında memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevlerin bu yasakların dışında kalacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla;

-Belediyede görev yapan devlet memurlarının amatör spor kulüplerinde mesai saatleri içerisinde ücretli olarak antrenör, şoför ve temizlik personeli olarak çalıştırılabilmesi hususunun, 657 sayılı Kanunun 28 nci maddesinde belirtilen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyet yasağı kapsamında yer aldığı değerlendirilmektedir.